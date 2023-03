Vasárnap este két versenyzőtől is búcsúzik a Sztárban sztár műsora.

Mivel a közönség és a zsűri sorrendje rendszerint nem egyezik, senki sem érezheti magát biztonságban.

Tilla és az ítészek nem győzik hangsúlyozni pont ezért, hogy egy versenyző sincs biztonságban attól, hogy a zsűrilista elején szerepel. Sőt! Bizony olyan is előfordult, hogy az esett ki, aki a maximális 50 pontot kapta Marics Petiéktől.

"A nézőkre eddig is nagyon nagy szüksége volt a versenyzőknek, de most ez még inkább igaz, hiszen nem egy, hanem két kedvencüktől is búcsúzunk. Azt kérném a nézőktől, hogy ne hagyják, hogy a kedvencük veszélybe kerüljön, szavazzanak rá. Nagyon szoros versenyre számítok, ahol tényleg minden egyes leadott voks sorsdöntő lehet!"- idézi Lékai-Kiss Ramónát a Ripost.