A tájékoztatása szerint a madridi országos büntetőtörvényszék elutasította a 23 éves férfi fellebbezését, amelyet az elsőfokú bíróság február 8-i, kiadatást jóváhagyó döntése ellen nyújtott be.

A különböző hackertámadások és más internetes bűncselekmények mellett a fiatal férfit azzal is vádolják, hogy kriptovalutákat lopott, és egy hírességet is megzsarolt.



Biden, Obama és a Microsoft alapítójának Twitter-fiókjait állítólag 2020 júliusában törte fel.

Az Egyesült Államokban 14 vádpontot hoztak fel a hackerkörökben Plugwalk Joe néven ismert fiatallal szemben. A spanyol bíróság döntésének indoklásában úgy fogalmazott, hogy ezek a bűncselekmények kimerítik "a spanyol jogban a bizalmas információk kifürkészésének és továbbadásának, a bűnszervezeti tagság, a zsarolás, az informatikai rendszerekhez való illegális hozzáférés, a csalás és a pénzmosás fogalmát".

A gyanúsítottat egyébként már 2021-ben őrizetbe vették Spanyolországban az amerikai hatóságok kérésére. A fiatal férfi állítólag hackerek egy kis csoportjával dolgozott. Egyik bűntársát, aki beismerő vallomást tett, az Egyesült Államokban három év börtönre ítélték.