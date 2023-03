A zenész gyermeke még március elején szenvedett balesetet, de csak most hozták nyilvánosságra a történteket.

A díjnyertes amerikai zenész, Flo Rida kisfia egy New Jersey-i, ötödik emeleti lakás ablakából zuhant ki és többszörös, súlyos sérülésekkel jelenleg is kórházban kezelik. A gyermek medence- és lábtörést szenvedett, májszakadást diagnosztizáltak nála, emellett összeomlott a tüdeje és belső vérzése is volt.

Az eset március 4-én történt, és most azért került a reflektorfénybe, mert a kisfiú, Zohar Dillard édesanyja, Flo Rida exe beperelte a lakópark tulajdonosait, az építőipari céget és az egyik ablakszerelőt is, mert elmulasztották meghozni a szükséges biztonsági intézkedéseket. A kisfiú ugyanis egy ritka neurológiai rendellenességgel született, ezért speciális igényű gyermeknek számít – írja a Blikk a PageSix cikke nyomán.

Azt egyelőre nem tudni, milyen szövődményei lesznek a balesetnek és kit lehet felelősségre vonni az ügyben.