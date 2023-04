A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményben tudatta, hogy egy kétéves kisfiú halálával kapcsolatban indított nyomozást, részleteket azonban nem árultak el az ügyől. Kiderült, hogy a gyerek testére egy autó csomagtartójában találtak rá, a kocsiban egy sérült csecsemő is volt. A kisfiú nevelőszülőknél élt, a Blikknek ugyan sikerült elérnie az édesanyját, ő nem nyilatkozhatott, mert nem töltötte még be a 18. életévét. Megszólalt azonban egy hozzátartozója.

"Három hónapja vették el tőle a nem megfelelő körülmények miatt Sanyikát és a kishúgát. Rajtuk kívül egyébként még két gyermeke is született, de már csak az újszülöttje van mellette. A tragédia estéjén hívta fel a gyámja a kisfia halálhírével, amitől teljesen összetört. Gondoljon bele, mit élhet most át... Egy édesanya, aki elveszítette szeretett gyermekét. Ráadásul a részletekről nem árultak el neki semmit, így fogalma sincs, mi okozta a fia halálát" - árulta el a rokon.

A gyerekek nevelőszüleiről annyit tudni, hogy Baktalórántházáról költöztek Nyíregyházára. Két saját gyerekük van, egy 17 éves és egy 7 éves, a nő várandós. Az anya családja megrázó részletekről számolt be a kisfiú, Sanyika haláláról.

"Szörnyű az egész. Beszélni is alig vagyok képes. Úgy tudom, a kisfiú valamilyen húst fogyasztott, egy csontot pedig olyan szerencsétlenül nyelt le, hogy a torkán akadt szegénynek, amitől megfulladt. Az unokám ugyan próbálta kivenni, de sokkot kapott és már nem sikerült neki. A kezei között halt meg a gyerek... Micsoda tragédia! Ez egyszerűen felfoghatatlan! Annyira összeomlott és megzavarodott, hogy a holttestet betette az autójába, majd két napig kocsikázott vele Nyíregyházán. Az elhunyt gyermek a csomagtartóban feküdt, de az egyéves kislány is vele volt. Közben a férje az anyósának telefonálgatott, tud-e valamit a hollétéről. Aztán nagy nehezen sikerült utolérnie a feleségét, s akkor értesült arról, mi történt. Képzelheti, mit érezhetnek most... Végül együtt mentek a rendőrségre" - mondta a nevelőanya nagymamája.

Úgy tudni, hogy a gyerek testén bántalmazásra utaló jeleket is találtak a szakemberek, de a nevelőanya környezete képtelenségnek tartja, hogy a nő kezet emelt volna a gyerekekre.