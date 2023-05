A koronavírus továbbra is globális egészségügyi fenyegetést jelent, és az új vírusváltozatok megjelenésének kockázata miatt nem szabad tétlennek maradni - jelentette ki Emer Cooke, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) főigazgatója hétfőn.

Az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő, amszterdami székhelyű hivatal főigazgatója azzal összefüggésben tett közzé nyilatkozatot, hogy pénteken az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bejelentette: a továbbiakban a koronavírus-járványt nem tekinti nemzetközi egészségügyi kockázatnak, ezzel feloldotta a több mint három éve, 2020. január 30-án elrendelt legmagasabb készültségi szintet.





Emer Cooke felhívta a figyelmet arra, hogy a világjárvány alatt terjedő hamis információk aláásták az Európai Gyógyszerügynökségbe és tudományos szakértelmébe vetett bizalmat, milliók életét sodorva veszélybe ezzel. Kijelentette: a tudomány hozott áttörést a koronavírus elleni küzdelemben a vakcinák tömeges alkalmazása által, a tudomány szabadította meg az embereket a korlátozásoktól, és a tudósok szolgáltattak megbízható, tényszerű információkat a járványról. Közölte: az elmúlt három év próbára tette a szabályozási rendszereket, de a járvány végéhez közeledve azok erősebbé, összehangoltabbá váltak mind uniós, mind nemzetközi szinten. A világjárvány elhatalmasodásával világossá vált, hogy a társadalmak nem állnak készen egy ilyen léptékű válságra. Ez is mutatja, hogy az esetlegesen megjelenő újabb egészségügyi kihívásokra készülve nem szabad megfeledkezni a most befejeződött egészségügyi vészhelyzet mértékéről - figyelmeztetett. Le kell vonni a koronavírus-világjárvány tanulságait, és fel kell használni azokat az esetleges jövőbeni közegészségügyi vészhelyzetekre való jobb felkészülés érdekében.



Az EMA továbbra is teljesen elkötelezett amellett, hogy támogassa az Európai Unió válaszát a koronavírus-járvány jelentette fenyegetettségre, és gondoskodjon arról, hogy szükség esetén új vagy adaptált vakcinák és terápiák legyenek elérhetők - tette hozzá nyilatkozatában az Európai Gyógyszerügynökség főigazgatója.