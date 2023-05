Ahogyan arról mi is beszámoltunk , márciusban történt a borzalmas baleset Várpalota és Ősi között, a gépkocsi hátsó ülésén utazó 24 éves nő - aki nem használta a biztonsági övet - kirepült az autóból és a helyszínen életét vesztette.

A 24 éves lány szüleinek az élete a baleset óta semmisé vált, képtelenek elfogadni, hogy a lányuk nincs többé. Az édesanya elmondása szerint egy autósnak, akik megálltak a balesetet látva a két férfi letagadta, hogy más is utazott volna velük.

"Csak a sofőr volt az autónál, a másik vélhetően Melikémet kereste, de nem találta. Lehet, azt hitte, hogy berepült a közeli tóba. Ekkor azt mondta a lányomat is jól ismerő autósnak, hogy nincs semmi gond, jól vannak, ezért el is indult az autó Várpalotának. Nemsokára viszont egy másik autó is lefékezett, az utasai kiszálltak. Nekik szintén azt mondták, hogy nincs semmi gond, ők azonban nem tágítottak. Mivel veréssel fenyegették őket, arrébb mentek, onnan értesítették a segélyhívót" – mesélte a Ripostnak sírva Margit.

Az anya hozzátette, hogy a két férfi sem a kiérkező rendőröknek, sem a mentősöknek nem mondta el, hogy egy harmadik személy is utazott az autóban. A lányt végül a tűzoltók találták meg.

"Mikor a tűzoltó bekapcsolta a reflektort, akkor látták meg a kislányt a roncstól úgy 9 méterre. Mikor odamentek, még élt a lányom. A baleset negyed öt körül történt, és csak 5 óra 20 perckor találták meg. Egy órán át haldoklott súlyos sebesülésekkel az én kicsikém! Legalább foghattam volna a kezeit"

– zokogott az édesanya, aki szerint még mindig élne a lánya, ha időben találnak rá.