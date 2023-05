"Amikor arra jártam, láttam a kocsit, és amellett, hogy persze látszott a villanyoszlopon és a Citroenen is, hogy mi történt, a kocsin nem volt rendszám, sem elöl, sem pedig hátul. Ha elmenekültek a kocsiból, az nem lehetett véletlen. Az volt a tippünk, hogy vagy valami volt bennük, vagy lopott volt a kocsi. Úgy hallottuk, hogy alig egy órával a baleset előtt is összefutottak ezzel a kocsival az újpalotai utakon, és akkor is már furcsán haladt" - mondta a Borsnak egy helyi lakos.

A rendőrség szabálysértési eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit, a jármű vezetőjének és utasának a felkutatása folyamatban van.