A több hullámban érkező csapadékból kiváltképp az Észak-Dunántúlon gyűlhet össze 20 mm feletti, a Kisalföldön 30-40 mm-t meghaladó (helyenként akár a havi átlagos csapadékösszeget elérő) mennyiség.



Délutánig kisebb eséllyel a déli tájakon, később északon is egyre nagyobb területen fordulhatnak elő zivatarok, amelyeket főleg intenzív csapadék kísérhet (> 20 mm, lokálisan ennél több is lezúdulhat), emellett jégeső (1-2 cm), és néhol viharos szél (> 60 km/h) is lehet - írja a met.hu.