Vágó István özvegye a tragédia óta először nyilatkozott a sajtónak.

"Engem is cunamiként ért a halála. Pár napja vagyok csak összeszedettebb, az első napokban a saját testvéremmel sem tudtam beszélni, nem volt erőm.

Most már fel tudom eleveníteni azt a szörnyű estét is. A halála előtt, még este tíz órakor is itthonról internetezett, Facebookon levelezett az ismerőseivel, barátaival. Majd csak annyit mondott, hogy fáj valamije, és hirtelen elvágódott...Én onnantól sokkos állapotba kerültem. Még soha életemben nem hívtam a mentőket, de valahogy eszembe jutott a 112. Beszélni viszont nem nagyon tudtam, először nem tudtam megmondani a saját címünket sem. Ha nem egy olyan diszpécser van a vonal másik végén, aki nyugtat, aki azt mondogatja, hogy vegyek mély levegőt és mondjam el, hol lakunk, akkor lehet, hogy én is összeestem volna" – mondta Vágó Judit a Kiskegyednek, aki elárulta, hogy a halála előtt több kivizsgáláson is járt a férje, akkor mindent rendben találtak nála.

"Szív-CT-n is voltunk, egy barátnő orvosunk azt mondta, hogy szép szíve van Istvánnak és a korához képest minimális a meszesedés, az szóra sem érdemes. Férjem persze ezt a vizsgálatok után mondogatta is nekem: »Nyuszikám, olyan szép szívem van...«. Még most is hallom a hangját, ahogy ezt mondja" - tette hozzá az özvegy.

"Sokan azt gondolták, szívinfarktusban halt meg. Ha ez lett volna, és nem ment volna el a vizsgálatokra, akkor én abba beleőrültem volna. De nem ez történt, nem ez volt a baj. Nála egy hasi aorta robbant szét, már a kiérkező mentősök sem tudtak rajta segíteni. Most csak azt bánom, hogy miért nem vittem el egy hasi ultrahangra is, de soha nem fájt a hasa és eszembe se jutott ilyesmi. És egyébként azt mondják az orvos barátaink: ha ez meg is lett volna, akkor sem biztos, hogy láttak volna valamit, sőt ha éppen műtőasztalon feküdt volna, akkor sem tudták volna megmenteni."