Ahogy arról már a Life is írt, sok hazai celeb is cukorbetegeknek szánt gyógyszereket vet be fogyási céljaik elérésére, holott az nem veszélytelen, ráadásul orvos és "beteg" is komoly bajba kerülhetnek miatta. Hát még, ha olyan bűncselekmény is társul mellé, mely miatt most komoly büntetőeljárás elé néz egy házi orvos és alkalmi betege.