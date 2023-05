Kozso már több mint három évtizede van a pályán. Habár legnagyobb sikereit idehaza érte el, volt időszak, amikor megpróbálkozott a külföldi karrierrel is. Az egyik amerikai út azonban nem sült el túl jól, börtönbe került, ahol bűnözők bántalmazták.

A népszerű énekese egy félreértés miatt zöldkártyacsalónak nézték és elvitte őt a rendőrség, majd 38 napra börtönbe is szállították.

"Amerikában a produceri munkásságom miatt kaptam zöld kártyát, amit aztán visszaadtam, mert úgy döntöttem, magyar szeretnék lenni, nem amerikai állampolgár. Akkor turistavízummal mentem kizárólag pihenni öt hétre Amerikába, ám az ottani repülőtéren bevittek egy belső épületbe. Ők nem látták, hogy nincs már zöldkártyám, és azt hitték, a turistavízummal akarok valahogy csalni" - mesélte Kozso a Frizbi TV YouTube-csatornáján, aki odabent bántalmazás áldozata is lett.

"Nagyon nehéz túllendülni azon, hogy 38 napig be vagy börtönözve Amerikában a legkeményebb bűnözők között, akik pontosan tudják, hol nem lát a kamera, és a fürdőben ütnek, rúgnak, ahol érnek" – árulta el Hajdúnak, majd hozzátette, egyik szerette sem tudott róla semmit, az édesanyja bele is halt az aggodalomba, nem tudta, hol van a fia és mi történt vele.

"Az édesanyám és az édesapám nagyon megtörtek ebben. Édesanyám ebbe halt bele, hiszen azt sem tudták, hol vagyok, tengerbe estem-e vagy megettek a cápák. Az én lelkemet is iszonyatosan megtörte ez az egész. Mire felismerték, hogy jogtalanul tartanak fogva, és kiszabadultam, megtört ember voltam. Ráadásul sokkal keményebb volt feldolgozni úgy, hogy volt ugyan kedvesem, de távkapcsolatban éltünk. Nem sokkal később szakítottunk is. Nagyon megzuhantam" - tette hozzá Kozso, akinek szakemberek segítettek az átélt szörnyűségek feldolgozásában, de még négy évvel a történtek után is előfordul, hogy eluralkodik rajta a szorongás.