Tuza Gábor azt írta, hogy Almalápa és a Szabás környékén medvét, valamint medvenyomot észleltek. Nem akar pánikot kelteni, viszont mindenkit fokozott óvatosságra kér.

"Almalápa és a Szabás környékén, a 24-es út Eger felőli bevezető részén medvét, medvenyomot észleltek. Ez egy információ, figyelemfelhívás, nem pánikkeltés! Kérek mindenkit, hogy most a gombaszezon kezdetén és természetesen később is, fokozott figyelemmel legyenek. Kora reggel, alkonyat környékén ne járjanak az erdőkben. Ha mégis találkoznak medvével, csendben, nem hátat fordítva az állatnak, minél előbb távolodjanak el tőle és az erdőből is jöjjenek ki és kérem értesítsenek minket is. Értesítéssel voltunk a vadásztársaság, a rendőrség és a Bükki Nemzeti Park felé. Nyugalmat, megfontoltságot kérek mindenkitől. Kérem a megosztásokat is, köszönöm" - szól a bejegyzés.