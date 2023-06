A Kelemen Kabátban zenekar tizedik születésnapját ünnepli egy, a kerek évfordulóhoz méltó helyszínen, a Várkert Bazárban június 10-én a tőlük megszokott látványvilággal és persze a jól ismert slágereikkel. Az elmúlt tíz évben sokat megtudhattunk Horváth Boldiról, aki persze nem Kelemen és nem is kabátban van. Az énekes az évforduló kapcsán végre azt is elárulta, hogy ki is a zenekar névadója és miért van kabátban.