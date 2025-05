Egyetlen lesújtó szóval jellemezte Erzsébet királynő halála előtt Meghan Markle-t: ilyen még soha nem csúszott ki a száján

A háttérben húzódó feszültségek évek óta ismertté váltak a nyilvánosság előtt is. Sussex hercege és hercegnéje 2020 elején bejelentették, hogy lemondanak királyi kötelezettségeikről, majd az Egyesült Államokba költöztek fiukkal, a most hatéves Archie herceggel. A döntésük nyilvánosságra hozatala után nem sokkal a Buckingham-palota közleményt adott ki, amelyben a királynő így fogalmazott: „Harry, Meghan és Archie továbbra is a család értékes tagjai maradnak.” A királynő megjegyzése azok után hangzott el, hogy Harry és Meghan azt állították: a királyi családon belül rasszizmussal szembesültek.