Szelfizés a süllyedő yachton, avagy 5 alkalom, amikor az influenszerek életképtelenek voltak

A közösségi médiának hála ma már bárki tartalomgyártóvá válhat. Ennek a nagy szabadságnak megvan a maga hátulütője is, mert olyan Darwin-díjas influenszerek is rászabadultak az internetre, akik leginkább azzal tennének szívességet, ha minél távolabb mennének a kamerától. Legéletképtelenebb húzásaik összeállításánál az igazi kihívást az jelentette, hogy a nagy merítésből ötöt ki tudjunk választani.

Aki szerint a felhőkarcolók tetején mászkáló influenszerek zsákmányállatok, még nem látott semmit.

Forrás: Shutterstock

1. Másodfokú égési sérülés egy kihívás miatt

Az elmúlt évek számos meghökkentő internetes kihívást termeltek, melyek közül a jeges kihívás volt a leghírhedtebb eset. Ennek lényege az volt, hogy a 15 perc hírnévért versengő influenszerpalánták durva sót és jeget tette a bőrükre, és ott tartották addig, míg utóbbi el nem olvadt. Általános iskolai kémiaórákról emlékezhetünk rá, hogy a só és jég olyan kémiai reakcióba lépnek egymással, ami égési sérülést okoz.

Egy brazil influencer, aki nem mellesleg 2 millió követővel bír, is úgy döntött, kipróbálja, rossz ötlet-e. Kísérlete eredményeként első, illetve másodfokú égési sérüléseket szerzett és tolószékbe került.

2. Szelfizgetés a süllyedő yachton

Mit csinál egy influenszer a süllyedő hajón? Hát szelfizik! Szeretnénk azt mondani, hogy ez csak vicc, de sajnos ez a kőkemény valóság. Nemrégiben Miami vizein történt meg az eset, hogy 30 influenszer alatt süllyedni kezdett egy hajó, akik a veszélyt kihagyhatatlan lehetőségnek érezték pár szelfi elkészítésére, a képek pedig a közösségimédia-feületére is kikerültek. Míg a partiőrségre várakoztak, mentőmellényben pózolgattak, kimentéskor pedig értékes laptopokat és italokat vittek magukkal, miközben a yacht már függőlegesen állt a vízben.

Egy Lamborghini yacht süllyedt el, de előtte még készítettek az influenszerek néhány szelfit

Forrás: Profimedia

3. Öregedés ellenszere: akvárium-tisztító

Pár éve új értelmet nyert az influenszer marketing, amikor metiltioninium-kloridot reklámoztak az örök fiatalság elixírjeként önjelölt fitnesz-guruk. Elmondásuk szerint a köznapi nyelven metilénkék nevű vegyület fogyasztása javítja a kognitív funkciókat, csökkenti az agyvelőgyulladás, Alzheimer-kór, illetve demencia kialakulásának kockázatát. A szert kis dózisban, orvosi felügyelet mellett alkalmazzák methemoglobinémia kezelésére, de főleg akvárium-tisztító szerben fordul elő.

Nagy mennyiségben fogyasztva pedig súlyos mérgezést, akár halált is okozhat, vagyis ezt senki ne próbálja ki!

4. Influenszer, aki összetört egy repülőt a nézettségért

Pár éve egy tartalomgyártó repülőgépe szenvedett szerencsétlenséget, az esetről készült videót pedig fel is töltötte saját csatornájára. A baleset ténye talán még hihető is lett volna, ha nem szelfibottal ugrik ki, a repülő nincs bekamerázva, de a hátán is csak egészen véletlenül volt ejtőernyő. Az ügyészség később megállapította, hogy az influenszer szándékosan semmisítette meg repülőjét nézettség és híradások reményében.

Az eset további pikantériája, hogy a férfi állítása szerint a videót fizetett együttműködés keretében forgatta.

5. Influenszerek a csernobili radioaktív ködben

Amikor 6 éve a Csernobil-sorozat hatalmasat robbantott, az influenszerek hirtelen átvedlettek katasztrófaturistává. Az, hogy az atomkatasztrófa helyszínét puszta fotóháttérnek használni súlyosan etikátlan, tiszteletlen az áldozatokkal szemben, egy dolog. Néhányan azonban ennél is messzebbre mentek, és saját egészségüket, testi épségüket sem féltették néhány lájkért.