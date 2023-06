Schobert Lara az édesanyja nyomdokaiba lépve aerobikedzőnek állt, ugyanakkor hamarosan szeretne elszakadni a családi fészektől: elköltözne otthonról. Korábban már élt külön, akkor Hollnadiában próbált szerencsét a párjával, de a szakítás után visszatért a gyerekszobájába.

"Az akkori párommal mentem, a szüleim elengedtek, és mindenben támogattak. Mély víz volt a javából, megvolt az alapozás. Annyiban lesz még más, hogy a korábbialk alommal nem a saját álmaimat követtem, viszont ősztől a vágyaimat valósítom meg, a saját karrieremet építem. A családi kapocs, már csak a távolság miatt is, most sokkal szorosabb marad" - árulta el a Hot! magazinnak Lara. Édesanyja természetesen ebben is támogatja. "Szerintem az a legfontosabb, hogy a gyerekem érezze, hogy a szobája ajtaja mindig nyitva áll, a családi fészek örökre megmarad biztos háttérként. A gyerekszoba ilyenkor érintetlen marad, visszavárja a lakóját, és remélem, nemsokára már az unokáim töltik be a zsivajgásukkal ezeket a tereket. Az élet rendje az, hogy a sasfészek szélére kiállva, megtanuljanak önállóan repülni a nagyra nőtt fiókák" - mondta Réka.