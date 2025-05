Liptai Claudia ruhája mindent vitt – így még nem láttuk a színpadon

A Nagy Duett vasárnap esti adásában Liptai Claudia ismét látványos szettben tűnt fel, ezúttal minden eddiginél különlegesebb összeállításban. Ruhája a keleti mesevilágot idézte, jelen volt benne a nőiesség, az erő és a kifinomultság.

Liptai Claudia ruháját Kiss Márk tervezte (a képen középen)

Forrás: Instagram / Liptai Claudia

Liptai Claudia ruhája új korszakot nyitott

A mostani ruhát is Kiss Márk stylist tervezte, aki Liptai Claudia dubaji utazásából merített inspirációt. Az alap nude árnyalatú hernyóselyem volt, amely tökéletesen illeszkedett Claudia bőrszínéhez, kiemelve a Dubajban szerzett barnaságát. A műsorvezető videót is mutatott arról, ahogyan az estélyi készült.

A díszítéshez vintage láncokat, csillogó fülbevalókat, és Swarovski gyöngyöket használtak. A ruha egy hollywoodi film hősnőjét is idézhetné – egy Ezeregyéjszaka hangulatú történet női főszereplőjét.

A kommentelők is el voltak ragadtatva a ruhától, az egyikük azt írta: „Isteni ez a ruha is! Csodás a rengeteg kézimunka! " „Ez a ruha is csodás nagyon jól állt ez a nude szín! Rendkívül finom megjelenést biztosított!" - írta egy másik.