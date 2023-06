A Mutasd a hangod! alapötletét az I Can See Your Voice 2015-ös koreai műsorformátum adta.

"Tudsz énekelni, vagy nem tudsz? Legyen bármelyik, jelentkezz! Mert megérkezett Magyarországra a világsikerű zenei gameshow, a Mutasd a hangod! Ebben a műsorban sosem tudhatod, hogy ki énekel a saját hangján, és ki az, aki mindenkit megpróbál átverni. Jelentkezz énekesnek, kamu énekesnek vagy akár játékosnak és vidd el te a mesés fődíjat" - hangzik el a csatorna beharangozó videójában.