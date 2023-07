George Armstrong brit színész 60 évesen távozott az élők sorából. A Grange Hill and The Bill egykor népszerű tévésorozat sztárja hosszú időn át küzdött a leukémiával, de szervezete július 11-én végül feladta a harcot. A sorozat rajongói megemlékeztek egykori kedvencükről: "Gyermekkori sztárjaink a szemünk előtt múlnak el" - írta az egyik felhasználó.

A Grange Hill and The Bill egy népszerű drámasorozat volt gyerekek számára, amely egy általános iskola életét mutatta be. A műsort 1978-ban mutatták be a BBC1-en, és 2008-ig futott - írja a Mirror.