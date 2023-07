Rengeteg vendég visszamondta szállodai foglalását Rodoszra, ugyanis megrémültek az ott tomboló erdőtüzek miatt. Egy magyar családnak is menekülni kellett . A hotelek arra kényszerülnek, hogy csökkentsék az áraikat, ráadásul nagyon sok pénzt vissza kell fizetniük.

A rodoszi szállodatulajdonosok szinte könyörögnek a brit turistáknak, hogy utazzanak továbbra is Rodoszra, azt mondják, garantálni tudják a biztonságunkat. A sziget egy részén akadozik az áram- és vízellátás az újra és újra fellángoló erdőtüzek miatt. Van olyan hotel, ahol a szállóvendégek 30-40 százaléka mondta vissza a foglalást egészen szeptemberig. A szállodatulajdonosok azt mondják, a helyzet rosszabb, mint a Covid idején. Az utazók figyelmét most arra próbálják felhívni, hogy nem az egész sziget érintett, vannak továbbra is biztonságos helyek. Ilyen például a turisták körében népszerű Faliraki település.

"Az emberek félnek most idejönni, de a tűz délen tombol, a sziget többi részén a megszokott módon folyik a munka. Ha áramszünet lenne, van generátorunk" - nyilatkozta Stavroula Nikoloua faliraki szállodatulajdonos a Mirrornak. Azt mondja, kollégáival nappal dolgoznak a megszokott módon, este pedig mennek tüzet oltani.

Az most a legnagyobb segítség számunkra, ha továbbra is jönnek a vendégek. Sajnos sorra mondják le a foglalásokat, vagy átteszik utazásaikat a következő évre. Kérem, ne hagyják, hogy ez a tűz a turizmust is megölje! Muszáj nyáron dolgozunk, télen nincs bevételünk, akkor nagyon kevés a munka, a főszezon kulcsfontosságú számunkra."

A Világgazdaság ezzel szemben arról számolt be, hogy a magyar turisták nem mondják le foglalásaikat.