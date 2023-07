A korfui hatóságok arra jutottak, hogy a hatalmas tűzvészt mögött bűncselekmény áll, szándékos gyújtogatás okozhatta azt.

Észak-Korfu alpolgármestere, Theofanis Skembris most optimista, úgy véli, lassan végetér a rémálom. Hozzátette, az keltette fel a szándékosság gyanúját, hogy négy különböző tűz keletkezetett - írja a BBC nyomán a Bors.

A The Mayor arról ír, hogy a tűzvész Görögország egyik legnagyobb evakuálásához vezetett, 19 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát.

Rettegő turisták, kétségbeesett szállodatulajdonosok

A turisták félnek, nagyon sokan visszamondták a rodoszi szállodai foglalásukat. A szállodatulajdonosok kétségbeestek, és szinte könyörögnek a brit turistáknak , hogy utazzanak továbbra is Rodoszra, azt állítják, garantálni tudják a biztonságunkat. Az utazók figyelmét most arra próbálják felhívni, hogy nem az egész sziget érintett, vannak továbbra is biztonságos helyek.