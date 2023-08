Érzelmes Instagram storyban emlékezik meg Sydney Martin Angus Cloudról. A gyönyörű modell folytatásos történetet tett közzé, amely fekete háttérrel és szívecskékkel indul. Posztja néhány perccel azután jelent meg, hogy Angus halálhírét nyilvánosságra hozták - írja a Mirror.

A modell követői kérdésekre elmondta, összetört a szíve és örökké szeretni fogja Angust, de megpróbál beletörődni a megváltoztathatatlanba. Az Instagram storyban Sydney megígérte a fiatal színésznek, hogy soha nem fogja hagyni, hogy a világ elfelejtse.

Angustól az HBO és az Euphoria produkció az Instagramon búcsúzik. A posztot kedd kora délutánig több mint 4 és félmillióan nézték meg és 60 ezren fejezték ki kommentben részvétüket.

Angus halálának okát még nem erősítették meg, arról azonban már lehet olvasni, hogy a színésznek komoly mentális problémái voltak, ami pár héttel ezelőtt, amikor elveszítette imádott édesapját, még komolyabbá vált. A színészt édesanyja hétfőn délelőtt találta meg otthonukban, már nem volt pulzusa, arra gyanakodott, hogy túladagolta magát. Kihívta a mentőket, akik Angust a helyszínen halottá nyilvánították. A hatóságok még nyomoznak Cloud tragikus halála ügyében.

Angus Cloudot a filmek- és sorozatok szerelmesei az Emmy-díjas Eufória első két évadában játszott drogdílereként ismerték meg, de a The Line és North Hollywoodban is játszott, valamint nemrég egy horrorfilmben kapott szerepet, amit a Sikoly 6 alkotói rendeztek. A fiatal tehetség zenei videókban is szerepelt, mint például Noah Cyrus All Three-jében vagy Becky G és Karol G Miamiii című klipjében - emlékezk meg róla cikkében a Variety