Ahogy tegnap a Life.hu is beszámolt róla , Gyomaendrőd közelében a Richter-skála szerint 4-es erősségű földmozgást regisztráltak szombaton délelőtt, majd pár perccel később pedig Túrkeve közelében. Másfél óra múlva pedig Szarvasnál is megmozdult a föld.

A délután folyamán utórengések is jelentkeztek a térségben. A Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közlése szerint Szarvas környékén 14:18 perckor egy 2,8 magnitúdójú, majd 14:21 perckor 3,5 magnitúdójú földrengés volt észlelhető. Figyelmeztettek, hogy további utórengések várhatóak a térségben, és ezek vasárnap hajnalban be is következtek.

Két újabb utórengés követte az előző napi földmozgásokat, az egyik négy óra előtt, a másik negyed hat körül. A 4,2-es és a 3,5-ös magnitúdójú földrengést több helyen érezték. Ezzel még nincs vége, további utórengések várhatóak a környéken.