A krumplipüré rendkívül sokoldalú. Nagyszerűen ízesíthető mindenféle fűszerrel, de a semlegesebb ízek kedvelői maradhatnak az egyszerű só és bors hozzáadásánál. Krémesíthetjük vajjal, tejjel, de akár tejföllel is, adhatunk hozzá hagymát, fokhagymát, de akár egy olyan hozzávalóval is újíthatunk kicsit a jól megszokott ízvilágon, amire eddig talán nem is gondoltunk: a mustárral.

Milyen mustárt használjunk?

Ez teljes egészében csak rajtunk múlik - vagy azon, milyen van otthon. Attól függ, melyik fajtát szeretjük a legjobban és attól, akarunk-e valamilyen textúrát hozzáadáni a homogén püréhez, utóbbi esetben választhatunk akár magos mustárt is.

Mivel sokféle mustár található a boltok polcain, bátran kísérletezhetünk. Ám mivel a mustárnak meglehetősen erős íze van, ügyeljen arra, hogy ne használjon túl sokat egyszerre - írja a Mindmegette.

