Hatalmas károkat okozhat a vízi élővilágban, hogy a kábítószercsempészek menekülés közben repülőről vagy helikopterről a tengerbe vagy óceánba hajítják a drogot. A kutatások szerint a cápák nagy valószínűséggel elfogyasztják azokat, és előfordulhat, hogy agresszívek lesznek, például rátámadnak a szörfösökre is.

Kokaintól betépett cápák garázdálkodhatnak Frorida partjainál, ami felkeltette a kutatók érdeklődését. Egy vizsgálat során Tom Hird tengerbiológus – akit a YouTube-on The Blowfishként ismernek – megfigyelt egy pörölycápát és egy homokcápát, amelyek szokatlan módon viselkedtek. Tracy Fanarával, a Floridai Egyetem környezettudósával közösen megvizsgálták őket, arra voltak kíváncsiak, az állatok elfogyasztják-e kokaint.

A kutatók első tesztként kokainpakkokra emlékeztető csomagokat dobtak a vízbe, a cápák pedig közvetlenül a csomagok felé úsztak, és bele is haraptak azokba. A biológusok a második tesztnél nem drogot, hanem tömény halport használtak, ami hatásában a legközelebb áll a kokainhoz, de még etikus a használata. A halportól a cápák valósággal megvadultak. Azt is megfigyelték, hogy a cápák bármilyen, repülőről kidobott csomagra rávetik magukat, így arra jutotak, kétségtelen, hogy a kokaint is elfogyasztják - írja a kutatók tapsztalata nyomán a LiveScience.

A Florida partjainál végzett megfigyeléseiket és kísérleteiket a Discovery Kokaincápák című dokumentumfilmjében mutatták be.

Hird elmondta, a kutatásnak nincs vége, még mindig nem tudni biztosan, hogyan hat a kokain a cápákra. Ráadásul azt sem szabad elfelejteni, hogy az állatokra nem csak a kokain, hanem más, a vízbe kerülő drogok, gyógyszermaradványok és hormonkészítmények is hatással lehetnek.

