A Daily Star megkérte az újonnan frissített mesterséges intelligenciát, hogy mondja el, hogyan és mikor jön el a világvége. A Google mesterséges intelligencia szoftvere, a Bard négy fő kategóriába sorolta a lehetőségeket, ezek az alábbiak:

1. Természeti katasztrófák

Egy hatalmas aszteroida becsapódása a Földbe, egy szupervulkán kitörése vagy egy globális világjárvány is elpusztíthatja az emberiséget. Egy hatalmas méretű aszteroida becsapódása széleskörű pusztítást okozhat, és akár az emberiség kihalásához is vezethet.

A Chicxulub aszteroida 66 millió évvel ezelőtti becsapódása a feltételezések szerint a dinoszauruszok kihalását okozta. Egy szupervulkánkitörés hatalmas mennyiségű hamut és port juttathat a légkörbe, elzárva a napot, és globális vulkáni telet okozhat – ez széleskörű terméskieséshez és éhínséghez vezethet, ami megnehezítheti az emberek túlélését. A COVID-19 világjárvány pedig azt is megmutatta, hogy egy betegség milyen gyorsan terjedhet szerte a világon, számtalan halálos áldozatot követelve" — magyarázza a Google AI szoftvere.

2. Nukleáris háború

Két vagy több nagyhatalom közötti atomháború a világ végéhez is vezethet, egy nagy nukleáris háború több millió embert képes elpusztítani.

„Ez amellett, hogy gazdasági összeomláshoz vezetne, ami megnehezítheti az országok újjáépítését, kiterjedt környezeti károkat is okozna, beleértve a víz és a talaj szennyeződését, ami hosszú távon egészségügyi problémákat eredményezne."

3. Klímaváltozás

A mesterséges intelligencia szerint, ha nem foglalkozunk az éghajlatváltozással, az olyan katasztrofális eseményekhez vezethet, mint a tengerszint emelkedése, szélsőséges időjárási események és tömeges kihalás. Fontos megjegyezni, hogy az éghajlatváltozás legrosszabb hatásai elkerülhetők, ha már most intézkedünk az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében. Ha azonban nem teszünk lépéseket, az éghajlatváltozás hatásai egyre súlyosabbak lesznek, és nagyon megnehezíthetik az emberek túlélését a Földön.

4. Mesterséges intelligencia

Vannak, akik úgy vélik, hogy a mesterséges intelligencia végül olyan intelligenssé válhat, hogy felülmúlja az emberi intelligenciát, és úgy dönt, hogy megszünteti az emberiséget. Ez egy gyakori forgatókönyv a sci-fi filmekben is, de komoly aggodalomra ad okot egyes AI-kutatók körében is. Ennek hátterében az áll, hogy az AI felhasználható akár autonóm fegyverek kifejlesztésére is, amelyek emberi beavatkozás nélkül is képesek ölni.