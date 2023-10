Hétfőn alapvetően felhős ég várható, inkább csak időszakos szakadozások lehetnek a felhőzetben. Elszórtan - nagyobb eséllyel északon - eshet gyenge eső, záporeső. A déli, délnyugati szél helyenként megélénkül, a Kisalföldön meg is erősödik, és ott estefele északnyugatira fordul. A legmagasabb nappali hőmérséklet a felhősebb északkeleti régióban 9 és 14, míg másutt általában 15 és 22 fok között valószínű.



Kedden gyengén és erősebben felhős területek, időszakok is lesznek. Elvétve előfordulhat gyenge eső, és hajnalban pára-, ködfoltok képződhetnek. Az északnyugati szél néhol időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 2, 14, délután 16, 24 fok között várható, északkeleten lesz hidegebb.



Szerdán a pára-, ködfoltok, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően általában fátyolfelhős, napos időre számíthatunk. Csapadék nem várható, de néhol időnként megélénkülhet a déli szél. A hajnali 2, 13 fokról 17 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet, szintén északkeleten lesz hidegebb.



Csütörtökön a hajnali pára-, ködfoltok, illetve rétegfelhőzet feloszlása után jobbára fátyolfelhős, napos idő lesz, csapadék nem várható. Néhol időnként megélénkülhet a déli, délnyugati szél. A minimum-hőmérséklet 5 és 14, a csúcsérték 22 és 28 fok között valószínű.



Pénteken változóan felhős idő várható általában többórás napsütéssel. Inkább csak északkeleten alakulhat ki egy-egy zápor, és többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 8, 15 fokról 22 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.



Szombaton a hajnali pára-, ködfoltok, rétegfelhőzet feloszlása után többnyire gyengén felhős, napos időre van kilátás, csapadék nélkül. Többfelé megélénkül a déli, délnyugati szél. A minimum-hőmérséklet 8, 15, a maximum 22, 28 fok között alakul.



Vasárnap gyengén és erősebben felhős területek, illetve időszakok is lehetnek. Szórványosan előfordulhat eső, záporeső. Hajnalban ködfoltok képződhetnek. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalban 8, 15, a délutáni órákban 20, 27 fokot mérhetnek.