Nincs is annál dühítőbb, mint amikor hosszú perceket kell várnunk a kocsiban ülve arra, hogy kitisztuljon a párás ablak. Még rosszabb, ha a jeget is kapargatnunk kell, ezzel értékes perceket veszítve. Van azonban egy olcsó megoldalás arra, hogy ezzel a problémával ne kelljen szembesülnünk. Két takarítóguru osztotta meg mit is kell tennünk, hogy megelőzzük a jegesedést és a pára lerakódását.

Pam és Gayle azt állítják, hogy mindössze egy kis mosogatószerre és egy mikroszálas törlőkendőre van szükségünk ahhoz, hogy ne kelljen a párával és a jéggel küzdenünk. A mosogatószerből egy keveset a kendőre kell önteni, majd áttörölgetni vele az ablakot és a szélvédőt.

