A kényelem és a gyorsaság miatt sokan választják olykor az előrecsomagolt szendvicseket, főleg, ha úton vannak. Kibontjuk, megeszük és már el is felejtjük, ám azok után, hogy kiderült, milyen módon is készülnek ezek a szendvicsek, rengetegen fogadták meg, hogy soha többé nem esznek ilyesmit.

A How It's Made YouTube-videójában mutatták be a kulisszák mögötti folyamatot egy amerikai gyárban, az összetevők összeállításától kezdve egészen addig, amíg a szendvicsek a polcokra nem kerültek. A szendvicsek készítése azzal kezdődik, hogy a kiskereskedők leadják, milyen összetevőket szeretnének az általuk megrendelt szendvicsekben, és a gyár ennek megfelelően állítja be a gyártósorokat. A szendvicsekhez való kenyeret beteszik a gépbe, ami ezután olvasztott vajat spriccel a szeletekre, majd majonézt. A különeleges összetevőket, mint a felvágott vagy a sajt, már a dolgozók helyezik a szendvicsekre. A megdöbenést az okozta, hogy mindezt kesztyű nélkül teszik.

Természetesen vannak olyan szendvicsek is, amelyeket elejétől a végéig a gép készíti el, mindenféle emberi beavatkozás nélkül.

Sokan megdöbbentek a videó megtekintés után, az egyik hozzászóló a következőket írta; "Mint valaki, aki egy iskolai konyhán dolgozik, elborzaszt, hogy ezek a dolgozók olyan ételeket készítenek, amelyek milliókhoz kerülnek, teszik mindezt kesztyű nélkül".

Azt is rengetegen leszögezték, hogy többet nem vesznek ilyen szendvicseket. "Évek óta nem vettem előre elkészített szendvicset, és miután ezt láttam, bátran állíthatom, hogy még sok évig nem is fogok." Egy másik hozzátette: "Köszönöm ezt a videót. Többé nem eszem csomagolt szendvicseket!"

