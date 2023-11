A HONOR legújabb csúcseszköze a HONOR Magic5 Pro, egy prémium, négykamerás eszköz, amely a tervezéstől a kivitelezésig a minőséget képviseli. Könnyű és vékony kialakítása ideális mindenki számára, kényelmesen elfér a táskádban vagy a zsebedben, így bárhova el tudod vinni magaddal, az ünnepi vacsorától a céges bulin át egy gyors találkozóig. A négyszeresen ívelt, látszólag lebegő kijelzője lenyűgöző, és a fényerősítő technológiája még élénkebbé teszi azt, akár a közösségi médiát böngészed, akár olvasol rajta, akár egy izgalmas filmet nézel. És valljuk be, az ünnepi szezonban ezek mind olyan dolgok, amit szívesen csinálunk – nem beszélve a fotózásról! A készülék három fantasztikus kamerával rendelkezik: két 50MP-es kamera széles és ultraszéles látószöget kínál, míg egy harmadik 50MP-es telekamera bámulatos közelképeket rögzít. Ezekkel megörökítheted családod, barátaid, az ünnepi vacsorát, vagy az idén kivételesen szép karácsonyfádat. Az optikai algoritmusnak köszönhetően akár százszoros zoomot is alkalmazhatsz, mindezt úgy, hogy a képek mindig tiszták maradnak.

Akár az ünnepen, akár egy jó kiránduláson a kamerával a legapróbb részleteket is kristálytisztán örökítheted meg. A hab a tortán, hogy ehhez erős teljesítmény és hosszú akkumulátor üzemidő társul, így egész nap használhatod a HONOR Magic5 Pro-dat. Ha mégis lemerülne, pillanatok alatt feltöltheted a gyorstöltési funkcióinak köszönhetően!

Másik jó választás a HONOR 90 is, amit úgy terveztek, hogy pontosan úgy lássa a világot, ahogy te! 200MP-es kamerájával lenyűgöző képeket készít, a 2MP-es mélységi kamerája pedig a legapróbb részleteket is kiemeli. A beépített technológiáknak köszönhetően rossz fényviszonyok között is tiszta, világos képeket hoz létre. Az esti városi látképek, a csillagos égbolt, egy jó buli pillanatai mind élesen rögzülnek, anélkül, hogy elmosódottak lennének. A késleltetés ráadásul szinte észrevehetetlen, így mindig azt örökíted meg, amit látsz a gomb lenyomásakor: nincs több elszalasztott pillanat, ha kezedben egy HONOR 90! A beépített portré mód jól kivehető arcvonásokkal és autentikus bokeh hatással segíti, hogy remek képeket rögzíts magadról, családodról vagy barátaidról. A készülék ráadásul mindezt megfizethető áron kínálja, így a minőségből sem kell engedned! Egy vlog asszisztens például könnyedén készít 15 másodperces videókat social médiára, amiket azonnal posztolhatsz is. Ha pedig játszanál vagy böngésznél eszközödön, akkor a 120 Hz-es képfrissítés garantálja a gördülékeny élményt.

Ha nem kizárólag okostelefonban gondolkodsz, érdemes megnézned a HONOR Pad X9 tabletet, amely minden helyzetben kiválóan teljesít. Legyen szó tanulásról, munkáról vagy szórakozásról, ez az elegáns készülék okos funkciókkal és ideális méretű, 11,5 hüvelykes kijelzővel rendelkezik. Elviheted magaddal megbeszélésekre, készülhetsz vizsgákra vagy előadásokra, és természetesen olvasgathatsz bekuckózva, ha végre magad mögött tudhatod az évvégi nagy hajrákat. 128GB tárhelye elegendő a fontos, minőségi tartalmakhoz, és a magas képfrissítése zökkenőmentes élményt biztosít. Sőt, azért is érdemes megismerned a HONOR Pad X9-et, mert most minden HONOR Magic5 Pro mellé jár egy ilyen tablet is ajándékba, ha az okostelefont a Yettelnél vagy a Vodafone-nál szerzed be: érdemes tehát elgondolkodni a premium készülékben, hogy még egy minőségi társat kapj pluszba!

Egy új okostelefonhoz vagy tablethez pedig remek kiegészítés lehet a HONOR Watch 4 okosóra. Stílusos formatervezése, precíz funkciói és gyönyörű kijelzője ideálissá teszik a mindennapi használatra. Hívások lebonyolítására is alkalmas, és kiváló társ az edzéshez is. Viselheted egész nap, de felveheted csak az edzéskor is. A HONOR Health alkalmazás ehhez igazodva követi fitneszkorodat, és segít nyomon követni előrehaladásodat.

Viszont ha a Black Friday kedvezményei ellenére sem szeretnél prémium kategóriájú és árú készüléket, a HONOR 90 Lite vagy a HONOR X8 lehet a jó választás. Ezek a telefonok megfizethető áron kínálnak stabilitást, remek funkciókat és kiváló akkumulátor-üzemidőt, így nem kell mindig a legújabb és legdrágább modellre költened. Velük szintén kiemelkedő élményben részesülhetsz!

Felhívjuk arra is a figyelmed, hogy novemberben a Telekomnál minden HONOR 90 mellé féláron veheted meg a HONOR 90 Lite-ot is, így akár egy karácsonyi ajándékot is kipipálhatsz!

Egy biztos: a HONOR minden eshetőségre gondol és széles választékot kínál szuper eszközeivel. Legyen szó karácsonyi ajándékról vagy a Black Friday akciók kihasználásáról, a HONOR kedvezményes készülékeivel sosem hibázol, hiszen minden esetben Te vagy a középpontban! További információk a HONOR hivatalos honlapján olvashatók.