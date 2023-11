Visszatér a versenyzéshez Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok úszó, akinek fő célja, hogy jövő nyáron, Párizsban, a hatodik ötkarikás viadalán is ott legyen.

A 34 esztendős úszónő az Indexnek adott interjúban árulta el, hogy első gyermeke augusztusi születését követően néhány héttel már elkezdte az edzéseket, jelenleg napi két-három órás tréningeket végez.



A kilencszeres nagymedencés világbajnok elárulta, április-május környékén térhet úgy vissza, hogy már nem csak magának méri az időt. Hozzátette, az olimpiai szintidőt egészen júniusig lehet teljesíteni, és több lehetősége is lesz erre. Várhatóan két kedvenc számában, 400 és 200 méter vegyesen - utóbbiban még mindig az ő 2015-ös ideje a világrekord — próbálja meg kiharcolni az olimpiai szereplést.





Katinka arról is beszélt, miben jelent számára kihívást az anyaság. Elmondta, többen megosztották vele, mire számíthat a kislánya megszületése után, de csak akkor tudja meg az ember, milyen is egy babáról gondokosni, ha már benne van.

„Az alapvető kihívást az jelenti, hogy élsportolóként lényegében percre pontosan be volt osztva az időm, tudtam előre, mikor mi vár rám, és ez teljesen felborult. Most nem én vagyok az, aki tervez, hogy milyen napom lesz, mi fér bele a programba, mikor mehetek edzeni vagy egyáltalán alszom-e, és ha igen, mennyit. Bevallom, ez eleinte egyáltalán nem volt könnyű, igaz, sokat is tanulok ezáltal, hogy rugalmassá váltam. Nagy kaland, de mindezzel együtt elképesztő boldogságként élem meg a kislányom cseperedését" — mondta a lapnak.