Vilmos és Katalin monokróm felvételt választottak, és ehhez hozzá is öltöztek: fehér felső, fekete nadrág vagy szoknya, Saroltán és Lajoson kis tornacipő látható, György pedig egy Ralph Lauren inget visel. A felvételt Josh Shinner Yorkshire-ben született fotós készítette Windsorban. A képet közzé is tették az Instagramon, mutatjuk mi is.

Károly és Kamilla a koronázási képet használták fel, amely a Buckingham-palota tróntermében készült.

A királyi ünnepi képeslapokat minden évben elküldik a barátoknak, a családtagoknak és a személyzetnek. A The Sun most arról ír, hogy az Omid Scobie vadonatúj, Endgame könyve kiváltotta konfliktusok miatt nem biztos, hogy Harry és felesége, Meghan is kap belőlük.