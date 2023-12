Bár a zuhanyozás elvileg egyszerű dolog, kiderült, hogy több hibát is elkövetünk, aminek a bőrünk issza meg a levét. Nem mindegy például az sem, hogy milyen hőmérsékletű vizet engedünk magunkra: a túl forró nagyon nem jó. Dr. Alia Ahmed bőrgyógyász azt javasolja, hogy maradjunk a langyos víznél, mivel a túlságosan meleg hőmérsékletű tovább szárítja a bőrt, de arra is felhívta a figyelmet, hogy érdemes 5 perc alatt végezni a tisztálkodással. Azt is elmondta, a csikorgóan tiszta érzés nem feltétlenül jó: a bőr kiszáradását jelzi, amit inkább kerülni kellene.

Íme, a bőrgyógyász 10 tippje zuhanyzáshoz:

Szivacs helyett használjuk a kezünket a mosakodáshoz Mindig mossuk meg a végtagokat, például a füleket, a lábujjakat és a lábakat A cél a napi egyszeri zuhanyozás Ügyeljünk arra, hogy minden terméket megfelelően mossunk le a testünkről Ne zuhanyozzunk forró vízben ... de ne is kényszerítsük magunkat egy dermesztően hideg zuhanyra Nincs szükség dupla mosakodásra, ha megfelelően tisztító és egyben hidratáló tusfürdőt használunk Annyi tusfürdőt nyomjunkk ki a kezünkre, mint egy 100 forintos érme Mossuk meg arcunkat a mosdónál zuhanyozás után langyos vízzel Inkább olyan termékeket válasszunk, amelyek táplálják a bőrt - írja a Daily Star.

