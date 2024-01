Bár csak átmenetileg, de tavaszi időjárás lehet csütörtökön, pénteken pedig újra hózápor is várható. A hatalmas hőmérsékletváltozás megterheli a szervezetünket is: az arra érzékenyeknek kettős fronthatással kell megküzdeniük.

A rendkívüli hideg hetek után, amikor is tömegek kirándultak a Balatonhoz, hogy megnézzék a fagy és a szél által létrehozott jégcsodákat, most erős felmelegedés várható. Csütörtökön akár 16 fok is lehet.

Kedd

A délnyugaton előforduló ködfoltok feloszlása után napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, csapadék nélkül. A nap első felében erős lesz az ÉNy-i szél. Reggel -4, délután +3 fok valószínű.

Szerda

Délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, és főleg a Dunától keletre fordul elő csapadék: nagyrészt eső, de eleinte északkeleten hó is lehet. A déli szél egyre nagyobb területen megerősödik. Délután +1, +7 fok valószínű.

Csütörtök

Az erősen felhős, vagy borult égből többfelé várható eső, zápor. Késő estétől az Alpokalján már hózápor is előfordulhat. Nagy területen lesz viharos a DNy-i, majd az ÉNy-i szél. Délután akár 10-16 fok is lehet! Kettős fronthatás terheli majd a szervezetünket.

Péntek

Eleinte délen és keleten még előfordul hózápor, majd északnyugat felől mindenhol csökken a felhőzet. Erős lesz az ÉNy-i szél. 0-5 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Szombat

Sok napsütésre, nyugodt téli időre van kilátás. A fagyos reggel után délutánra +2, +3 fok köré enyhül az idő - írja a Köpönyeg.