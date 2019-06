Az Ikreket pozitív energiák ölelik körbe a hétvégén, a Vízöntők számára pedig adódik mód az előrelépésre, esetleg akár pénztárcájuk gyarapítására is. A Halak végig szárnyalni fognak, csak legyenek nyitottak. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok!

Kos

Szombaton kellemes lesz minden, jó emberek vesznek körbe, egész nap mosolyogsz, a megszokottnál is jóval vidámabb leszel. Nyitottan állsz minden és mindenki előtt, befogadsz új ismereteket, örömmel mondasz igent váratlanul adódó programokra, új emberek megismerésére. Ez egy könnyed, stressztől szinte teljesen mentes hétvége, úgyhogy ne aggódj és ne keress a látszólag jó dolgok mögött buktatókat – mert nincsenek! Vasárnap este örömmel konstatálhatod, hogy minden a lehető legjobban alakult. Addig is nem teszel rosszat azzal, ha beiktatsz olyasmit is, ami hirtelen adódik. Egy buli, egy randimeghívás...