A legkézenfekvőbb válasz a különféle papírtojások, csibék, bárányok készítése és felragasztása az ablakra, valamint a rajzokkal, színezőkkel és kifestőkkel való ráhangolódás. Utóbbiaknak azonban van egy izgalmasabb változata is, méghozzá az úgynevezett számfestők, amelyek a hagyományos változat modernebb és felturbózott kiadásai.

Húsvéti számfestők

A számfestőkben az a jó, hogy egyrészt nem papírra festünk, hanem egy vászonra, amelyen sokkal szebben és precízebben lehet dolgozni, ráadásul még tartósabb is. Másrészt pedig sem különösebb művészi érzék, sem a festésben való jártasság nem szükséges hozzá. Ez hogyan lehetséges? Úgy, hogy a számfestőképnél egy olyan előre megrajzolt fekete-fehér sablont kapunk, amelyen sok-sok számot látunk. A számokhoz pedig különféle színek társulnak, amelyeket festék formájában szintén megkapunk kis tégelyekbe zárva.

Ezután már nincs más dolgunk, mint ecsettel a megfelelő színt felvinni óvatosan az adott számú cellába. Persze egy kis kézügyesség nem árt, de ha elég türelmesek és kitartóak vagyunk, akkor, mire minden számmal végzünk, egy csodás, saját kezűleg készített festmény lesz a munkánk eredménye.

Olyan ez, mint a gyerekek számozott kifestői újragondolva. Apropó, gyerekek - mert innen indultunk - léteznek kifejezetten gyereknek készült számfestőképek is, amelyeknél egy-egy színnel jóval nagyobb területeket kell kifesteni, így sokkal egyszerűbbek, mint a felnőtteknek szánt verziók. És, ami a legklasszabb, hogy akadnak tematikus húsvéti verziók is, amelyek amellett, hogy az alkotás örömével ajándékozzák meg a legkisebbeket, még segítenek a húsvétra való ráhangolódásban is.

Húsvéti homokfestés

Ha már a festésnél tartunk és a festés alternatíváinál, akkor érdemes megemlíteni, hogy a húsvéti készülődéskor nem csupán klasszikus módon festékkel festhetünk, hanem a homokot is bevethetjük ezen a téren. Homokkal festeni? Igen! Ugye, hogy van új a Nap alatt?

Ez a módszer még a számfestésnél is egyszerűbb. Itt ugyanis kapunk egy képet, amelyről részenként le kell húzni a fóliát. A fóliamentes felület ragad, erre kell szórni a különféle színű homokot, a felesleget pedig egyszerűen csak leseperjük. Részről részre kell haladni: fólia eltávolít, homok szór és voilà, már készen is van a homokképünk. Természetesen ez is akad felnőtt, valamint gyermek verzióban és tematikusan húsvéti változatban is. A homokfestés kreatív, szórakoztató, alkotó tevékenység, amely már az óvodáskorú gyerekeknek is garantált sikerélményt nyújt. Aki pedig attól fél, hogy túlságosan nagy kosszal jár, azt megnyugtatjuk, hogyha egy tálcán munkálkodik a gyerek, akkor semmiféle rumlival nem jár – ellenben a klasszikus tojásfestéssel.