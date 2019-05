Különköltöztek a szülők, mert az édesapa nemi herpesszel fertőzödött meg. Állítja: nem csalta meg a feleségét. Egyetemista lányuk úgy sejti, talán ő lehet a hibás, de nem mer szólni a szülőknek.

Szigorú nevelést kapott az a lány, aki a Reddit nevű oldalon tette közzé a történetét. A Mirror nevű brit lap írt cikket a témában. A lány azt mondja, hogy amikor elkezdett egyetemre járni, igyekezett minél teljesebben megélni a szabadságát, ekkor vesztette el a szüzességét is.

Az egyéjszakás kaland során nemi herpeszt kapott, orvoshoz fordult. A gyógyszeres kezelés hatására enyhültek a tünetek, a fertőzésveszély is szinte a nullára csökkent. Karácsonykor hazautazott a szüleihez. Ekkor meghívták egy házibuliba, ahol ott volt az a srác is, akiben a gimiben szerelmes volt. Úgy gondolta, megpróbálja becserkészni, hátha most összejönnek.

"Rájöttem, hogy nincs otthon borotvám, így apám egyik eldobhatóját használtam. Rohantam, egy kicsit megvágtam magam, de úgy gondoltam, sebaj" – írta bejegyzésében a lány. A sráccal végül nem sikerült összejönnie.

Az anyja hetekkel később sírva hívta fel, hogy elmondja: különköltöztek, mert az apja nemi herpeszt kapott. A férfi azt állítja, nem csalta meg a feleségét. Az egyetemista kutatott egy kicsit a neten, és úgy tudja, ő is átadhatta az apjának a betegséget, az orvos szerint azonban szinte lehetetlen.

Az egyetemista nem meri elmondani a szüleinek az elméletét.