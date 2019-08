Bár a fájdalommal járó szexről az esetek nagy százalékában inkább nők számolnak be, nem ritka a férfiak esetében sem. A férfiak többsége nem szívesen fordul azzal orvoshoz, hogy gondja adódott az ágyban, pedig ezt a problémát nem szabad a szőnyeg alá söpörni. Érdemes tudni, hogy a kellemetlen érzéssel járó ejakuláció, a fájdalmas erekció és a potenciagondok mögött állhat prosztataprobléma is, amelynek kezelésével a felsorolt nehézségek akár orvosolhatók is lehetnek.

Rendkívül megkeserítheti egy pár szexuális életét, ha a férfi azt tapasztalja, magömlése fájdalommal, esetenként csípő érzéssel jár együtt. Ez a probléma mindkét félre nagy terhet ró, pláne, ha a férfi nem beszél róla, esetleg szégyelli. Párja azt gondolhatja, a kapcsolatukban következett be változás, esetleg magában keresi a hibát, vagy azt hiszi, már nem vonzó a partnere számára. Az egyre ritkuló szeretkezéseket érzelmi elhidegülés is követheti, holott előfordulhat, hogy a háttérben egy – sok esetben már krónikus – probléma áll, mégpedig a prosztatagyulladás.

A prosztata, más néven dülmirigy gyulladása a fájdalmas szexen kívül egyéb tünetekkel is jár. Nemcsak a magömlés lesz kellemetlen, de a gyakori vizelési inger, a medencetájon, gyakran a végbélbe, herékbe sugárzó fájdalom, az ejakulációs nehézség is jellemzi.

A prosztata a felelős az ejakulátum termeléséért, alul- vagy túlműködése fájdalommal járhat, így a prosztatagondokkal küzdő férfiak gyakran kerülik a szexuális együttlétet. Ugyanakkor a túlzottan ritka szexuális élet, így a rendszeres ejakuláció hiánya nyomásérzetet, fájdalmat okozhat a prosztatában. Ez az oka annak, hogy a prosztatafájdalommal küzdő férfiak számára az orvos gyakran javasolja a szexuális aktivitás fokozását. Ez persze nem könnyű, hiszen a prosztatagyulladásban szenvedő férfiaknál a fájdalomtól vagy kudarctól való félelem miatt sok esetben csökken a szexuális vágy, így a fizikai probléma talaján pszichés gondok is kifejlődhetnek. A szexuális teljesítménnyel kapcsolatos szorongás már önmagában is kudarchoz vezethet, és hátráltatja a gyógyulást, illetve a fizikai gyógyulást követően is okozhat problémákat.

De mit tegyenek azok a férfiak, akiknek már nem okoz örömet a szexuális együttlét, ha már a szeretkezés gondolatától is szoronganak, ha fájdalmaik vannak? És mit tegyenek a nők, ha azt látják a partnerünkön, hogy kerüli az intimitást az ágyban?

Férfiként nagyon fontos, hogy kivizsgáltassák a probléma okát, ugyanis a prosztatagyulladás szájon át szedett gyógyszerekkel vagy helyileg ható kúppal kezelhető. Ha már krónikussá vált az állapot, kitartásra és türelemre is szükség van, de semmiképp nem szabad beletörődni az életminőség megváltozásába. Az pedig tévhit, hogy a prosztatagyulladás csak a középkorú, illetve idősebb férfiakat érintheti: a fiatalok éppúgy szenvedhetnek tőle.

Ha pedig a nő úgy látja, hogy a párjánál problémák adódtak, nem szabad hagyni, hogy a szégyenérzet győzzön, hanem beszélni kell róla! Fontos tudnotok, hogy nem a kapcsolatotok változott meg: ha a nő türelmes, kiváló támasza lehet a partnerének a gyógyulás folyamatában. De először is meg kell őt győzni, hogy forduljon urológushoz a probléma okának mielőbbi tisztázása és a megfelelő gyógymód megtalálása érdekében.