Dayna Troisi 26 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot egy karral. Ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy teljes életet éljen. Mindig zavarta, ha fogyatékossága miatt lenézik vagy sajnálják őt, de annak örül, hogy vannak olyanok, akik példaképként tekintenek rá.

Most robotkarja van, és szexibbnek érzi magát, mint bármikor. Úgy véli, ettől a szexuális élete is izgalmasabb. Robotkarját becézgeti is: Tatianának nevezi.

„Szeretem a szexiséget és a nőiességet. Büszke vagyok arra, amit elértem. Számomra a karom olyan, mint egyfajta divatos kiegészítő" – mondta el a DailyMailnek.