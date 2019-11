A távkapcsolatba a legszilárdabb szerelem bicskája is gyakran beletörik. Az érintés, a közelség hiánya gyakran a romantikus érzések kihülését hozza magával. A videóüzenetek nem képesek pótolni az intimitás fizikai formáját és a közös élményeket. Ezeken túl közrejátszik még a más ingerek és emberek okozta újdonság varázsa is. Tehát egy távkapcsolat során, lényegében minden azon dolgozik, hogy elválassza egymástól a szerelmeseket.

Ám, ha két ember elköteleződött, hosszú távú céljaik és terveik közösek és megtalálják a kapcsolattartás kreatív, valamint optimális módját, akkor egy ilyen élethelyzet akár erősítheti is a kapcsolatukat. Ugyanakkor elengedhetetlen az őszinteség és a nyitottság, valamint az egymás iránt érzett hiány megélése.

A távkapcsolat tehát nem törvényszerűen szakít el egymástól, amire kiváló példaként áll Danbin Shon és Seok Li kapcsolata is. A két dél-koreai művészt a világ két távoli pontjára sodorta a munkájuk: Seol Szöulban, míg Danbin tőle hétezer kilóméterrel távolabb, New Yorkban élt. A távolságon túl, még a 14 órás időeltolódás korlátját is át kellett valahogy ugraniuk.

Fotósorozaton örökítették meg, milyen is távkapcsolatban élni úgy, hogy mindig közel érzik magukhoz a másikat. A Half&Half, azaz Fél&Fél címet viselő képcsokorban a pár tagjai saját városukban készítettek hasonló tematikájú fotókat, melyek összevágva érzékeltetik, hogy hétezer kilométer nem is olyna sok, mint elsőre hinnénk.

