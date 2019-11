A szexuális úton terjedő fertőzések (STI) gyakorisága világszerte, így hazánkban is megállíthatatlanul növekszik, és ezek a betegségek az egyre fiatalabb korosztályokat is sújtják. Ennek több oka is van: az alapvető egészségügyi ismeretek hiánya, az internetes ismerkedési lehetőségek bővülése, illetve a gyakran váltott, alkalmi partnerkapcsolatok száma mind hozzájárul ehhez az egyre ijesztőbb trendhez – hívja fel a figyelmet Dr. Várkonyi Viktória, a Magyar STI Társaság elnöke.