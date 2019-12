Nem lehet eléggé hangsúlyozni a teljes körű iskolai szexuális felvilágosítás fontosságát. Íme négy plusz egy ok, amiért érdemes lenne komolyabban venni a szexuális felvilágosítás témáját!

1. A gyerekek bizonytalanok

A bizonytalanságnál kevés rosszabb érzés van, a szexuális edukáció hiánya pedig óriási kétségeket szülhet a kamaszokban. Ez több témával kapcsolatban is felmerülhet: a tapasztalat azt mutatja, hogy a párkapcsolati szerepeket és a szexuális együttlét menetét illetően, illetve az intimhigiénés kérdésekben is nagy a zűrzavar a fejekben. Ezt pedig nemcsak azért lenne fontos tisztázni, hogy a tinédzserek egészséges szokásokat alakítsanak ki, hanem azért is, hogy oldjuk bizonyos témák tabujellegét és végre tiszta vizet öntsünk a pohárba a félinformációkra és mítoszokra épülő tévhitek helyett.

2. A fiatalok szégyenként kezelnek bizonyos testi kérdéseket

Kamaszkorban rengeteg időt és energiát fordítunk arra, hogy megismerjük magunkat, legyen szó akár a személyiségünkről, akár a testünkről. A tizenévesek sok olyan testi változást tapasztalnak ebben az időszakban, amiről talán még sosem hallottak, hirtelen idegenné válik számukra a saját testük, bizonyos változásokat vagy folyamatokat pedig egyenesen szégyenként kezelnek. Elengedhetetlen, hogy a változásokkal kapcsolatos kérdéseikre válaszokat találjanak, akár az iskolában is, hiszen ez az a hely, ahol szinte a legtöbb időt töltik a hétköznapokban.

3. Cikinek tartják a beszélgetést

Vannak dolgok, amelyek, legyenek bármennyire károsak, úgy tűnik, nem változnak az évtizedek alatt. Ilyen például az, hogy a szexualitással kapcsolatos kérdéseket a fiatalok tabuként kezelik, nehezen kérdeznek, ha intim témákról van szó, főleg ha felnőttekkel kell beszélgetniük erről a kortársaik helyett. Egymástól persze sok fals információhoz juthatnak, és gyakran az sem jelent megfelelő segítséget, ha az interneten keresnek választ a felmerülő kérdéseikre. Egy helyes, megfelelő hangvételű és légkörű iskolai szexuális felvilágosító alkalom sokat segíthet abban, hogy minél hamarabb ledöntsük ezeket a tabukat és oldjuk a helyzetet körüllengő cikiségérzetet.

4. A testtudatosságot nem lehet elég korán elkezdeni tanítani

A szexuális felvilágosítást nem lehet egy tanórában letudni, maximum a legfontosabb kérdéseket és legégetőbb problémákat van lehetőség egy-egy ilyen alkalmon érinteni. A testtudatosság egy olyan terület, amivel sokunknak nagy elmaradásai vannak, és a nem megfelelő felvilágosítási folyamattal azt is elősegítjük, hogy ez a rossz minta tovább öröklődjön. A tudatosságra és a biztos tudás megszerzésére való nevelés az egyik legfontosabb dolog, amit az iskolában megtanulhatunk, és jobb lenne, ha ezt minél korábban és minél alaposabban elsajátíthatnánk.

+1. A felvilágosítást végző tanárokat is fel kell készíteni

Mindannyian őrzünk pár kínos vagy épp sokkoló emléket az iskolai felvilágosító órákról: az abortuszról szóló videó, ami után garantáltan mindenkinek elment a kedve az élettől, a tanár arca, amikor elvörösödve próbál kinyögni valamit a helyes gumihasználatról, és még sorolhatnánk a példákat. Ráadásul, ha valaki a legjobb tudása szerint, a legjobb szándékkal is végzi a felvilágosítást, akkor sem biztos, hogy megfelelő módon szól az adott generációhoz. Sokan továbbra is arra koncentrálnak, hogy a veszélyekre és a buktatókra hívják fel a figyelmet, miközben abszolút negatív képet adnak a szexről, és azt sugallják, hogy ez egy félelmetes és veszélyes dolog. Fontos, hogy a tanárok kérjenek és kapjanak megfelelő segítséget a szexuális felvilágosításhoz. A POME „Tudd, hogy értsd" kampánya épp ebben segít nekik: modern szemlélettel és eszközökkel tartanak szexuális felvilágosító alkalmakat az iskolákban, munkájukat pedig egy, a kamaszok szexuális nevelésében már nagy gyakorlatot szerzett pszichológus, Zách Anita is támogatja.