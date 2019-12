A Ripost kiderítette, miért szeretik, vagy éppen miért nem szeretik a nők a nyakatekert, egyik legintimebb 69-es pózt.

"Nagyon vegyesek az érzéseim. Egyrészt imádom, ha a pasim orálisan kényeztet. Azt meg pláne imádom, amikor látom rajta, hogy teljesen fel van már hergelve. Ha ez a kettő együtt zajlik, na azért az eléggé jó kombináció. És a 69-es póz ezt szuperül tudja. Egyedül az zavar, hogy nekem sokkal jobb lenne koncentrálnom. Vagy arra, hogy neki örömöt okozzak, vagy arra, hogy sikerüljön elmennem. Ez a póz nekem inkább előjátéknak jó, de szerintem még életemben nem sikerült benne elélveznem" – nyilatkozta a 37 éves Tünde.

"A 69-es póz nálam tabu. Nem mintha prűd lennék, sőt igazából eléggé bevállalós vagyok az ágyban. De ez a póz iszonyatosan nyakatekert és értelmetlen nekem. Ha oldalt fekszünk, akkor alig lehet normálisan mozogni. Ha én vagyok felül, akkor milliméternyi pontossággal tartanom kell magam, mert különben az örömből szenvedés lesz. Ha pedig alul vagyok, akkor kitörik a nyakam vagy megfulladok. Szóval egy tortúra és szerencsétlenkedés nekem ez, nem is erőltetem, millió dolog van a szexben, ami tényleg gyönyört ad. Akkor meg kár ilyen bénázást erőltetni"

– reagált a Ripost kérdésére a 29 éves Cintia.

"Imádom. De tényleg. Szerintem szinte jobban szeretem bárminél. Egyszerre tudok irányítani és orális szexben részesülni. Ennél jobb kombináció nekem nem is kell. Néha kicsit macerás, a legjobban azt sajnálom, hogy egy csomó izgalmas helyszínt ki kell hagyni, mert ugye ez a póz nem annyira könnyen kivitelezhető. De nem baj, én akkor is a rajongója vagyok" – vallotta be a 34 éves Emese.