Kos

A Kosoknak folyamatosan szükségük van az új impulzusokra, ezért előfordul, hogy kikacsintgatnak a párkapcsolatból, ha úgy érzik, az már kezd kissé ellaposodni.

Bika

A Bikák alapvetően féltékeny típusok, ezért gyakran gyanúsítják félrelépéssel kedvesüket. Ők ritkán teszik meg, ha mégis, akkor többnyire sértettségből.

Ikrek

Ha az Ikreknek megtetszik valaki, nem gondolkodnak sokáig azon, hogy félrelépjenek-e. Úgy vélik, nekik jár a szabadság, és ezért még füllenteni is hajlandóak.

Rák

A Rákok igazán családcentrikusok, ha beleszeretnek valakibe, nem haboznak megkérni az illető kezét. Szerelmükkel szeretnék leélni az életüket, ezért nem is kacsintgatnak másfelé, hűséges alkatok – írja a Ragazze.

Oroszlán

Az Oroszlán szintén vágyik családra, kertes házra, biztonságos otthonra. Ha kedvesétől megkapja azt, amire tényleg szüksége van, akkor ő sem lép félre soha.

Szűz

A Szüzek nem a hűségükről híresek. Ugyanakkor nem bújnak mindenkivel ágyba, viszonylag válogatósak.

Mérleg

A Mérlegek gondolkodásmódját sokszor nehéz megérteni. Van, hogy azért lépnek félre, mert tudat alatt szakítani akarnak, és olyan is előfordul, hogy csak meg akarnak arról bizonyosodni, hogy még mindig szexik és vonzóak.

Skorpió

A Skorpiók alapvetően hűségesek típusúak, ám amint párjuk okot ad a féltékenységre, bosszúból ők is képesek a megcsalásra.

Nyilas

A Nyilasok meglehetősen nyitottak, nem bánkódnak azon sem sokáig, ha őket csalják meg, és ők is könnyedén félrelépnek. Ennek oka, hogy félnek az elköteleződéstől.

Bak

A Bakok nehezen nyílnak meg, de ha sikerül nekik, akkor akár örök életükre is képesek elkötelezni magukat. Csak akkor lépnek félre, ha érzelmileg eltávolodnak párjuktól, és ezt a botlást azonnal be is vallják.

Vízöntő

A Vízöntőkre gyakran jellemző a lustaság. Így van ez a párkapcsolatban is, inkább nem bonyolítják feleslegesen az életüket és nem lépnek félre.

Halak

A Halak lételeme a flörtölés, ezért nem ritka, hogy félrelépnek a párkapcsolatokban.