Sokakban felmerül a kérdés, hogy miért nem költözik el a férj, ha másra vágyik, esetleg van valakije. Egy kutatás most több választ is adott a kérdésre.

A megcsalt feleségek tisztában vannak azzal, milyen sebeket okoz a megcsalás, de nemcsak bennük merül fel a kérdés, hogy ha volt bátorsága félrelépni a férfinek, miért nem költözik el a szeretőjéhez, adja be a válópert és kezd vele új életet.

Megdöbbentő számokat tárt a nyilvánosság elé egy kutatás: kiderült, hogy a házasságok 2 százalékában a férfiaknak több, mint egy éven át több szeretője is volt, és arra is fény derült, hogy a férfiak sokkal könnyebben lépnek félre, mint a nők. Amikor azt vizsgálták, miért marad a házasságban a férfi, legtöbbször nem is egyszeri ballépésről, hanem állandó szeretőkről számoltak be a feleség mellett. -írja a Ripost.

Nézzük tehát, miért nem válnak el a hűtlen férfiak feleségüktől?

1.Nehéz lemondani a kényelmes otthonról

A legtöbb hűtlen férfi nem akarja felrúgni az egész életét: nem szeretne elköltözni az otthonából és lemondani a kényelemről, amit felesége biztosít számára

2. Van, aki csak egy kis kalandra vágyik

Sok férj azt állítja, hogy elégedett a feleségével, és nem szeretné elhagyni, de egy-egy félrelépés azon túl, hogy izgalmas, kizökkenti őket az unalmas mindennapokból.

3. Van, aki csak válaszokat keres

A válaszadók közül sokan azt nyilatkozták, hogy mielőtt félreléptek, éppen válságba került az életük, és úgy érezték, valami nem stimmel velük. Abban bíztak, hogy egy új nő mellett majd megtalálják, amit kerestek, későbbb azonban rájöttek, hogy magukban kell megkeresni a válaszokat.

4. Mert szereti a feleségét

Vannak, akik szerint egy állandó szerető nem feltétlen jelenti azt, hogy kihűlt a szerelem, ugyanis egy férfi képes a feleség iránt is ugyanúgy rajongani, mint a kapcsolat kezdetén. Csak van, aki képtelen ellenállni más nőknek...

5. Félnek a környezetük reakciójától

Sok férfi vallotta, hogy már régóta rossz volt a házasságuk, de hiába jött be a képbe a harmadik, képtelen volt mindent felrúgni. Egyrészt azért, mert tartott a feleség szemrehányásaitól, másrészt pedig azért, mert rettegett, mit szól majd a környezetük.

6. Nem akarja otthagyni a gyerekeket

A legtöbben azt válaszolták a felmérés során, hogy a gyerekek miatt nem válnak, hiszen nem akarnak hétvégi apukává avanzsálni, ezért akármilyen rossz a házasságuk - és hiába van jó ideje szeretőjük - nem adják be a keresetet.

7. Sokan rájönnek, hogy hibáztak

Sokan vannak, akik elcsábulnak időről-időre, de újra rájönnek, hogy a feleségük mellett akarnak maradni. Csakhogy jobb szem előtt tartani, hogy a nő türelme sem tart örökké, így előbb-utóbb a megcsalások vége a válóper beadása lesz.