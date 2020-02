Valakinek ezt a munkát is el kell végezni.

A Natrl Dolls nevű kanadai cég két órára 42 ezer forintért (142 dollár), egy éjszakára 67 ezer forintért (217 dollár) ad bérbe egy babát, és tekintve, hogy 12 „lánnyal" dolgoznak, szép bevétellel működnek.

Maga a tisztítási folyamat 45-60 percet vesz igénybe, és valóban nagyon alapos munka. A babákat ilyenkor felfüggesztik, majd három testnyílást, a szájat, a hüvelyt és a végbélnyílását is kipucolják. A parókát természetesen leveszik, kimossák, a hüvelyt kiveszik, antibakteriális, majd orvosi szappannal fertőtlenítik. A testeket belülről is kimossák, majd még egyszer hidrogén-peroxiddal is tisztítják, ezután pedig UV-lámpát használnak.

Az ügyfeleket egyébként arra kérik, használjanak óvszert, ha aktusra kerülne a sor. A cég vezetője elmondta, hogy sokan csak azért bérelnek babát, hogy ne érezzék magukat egyedül, de nem használják fel vágyaik kielégítésére őket.

A férfi elmondta, hogy fele-fele arányban bérlik a lányokat két órára, illetve egy egész éjszakára. Az is kiderült, hogy párok is szívesen viszik haza a babákat, és a legkülönfélébb emberek kölcsönöznek a cégtől, 20 éves kortól egészen 60 évesig. A nagyjából 4-5 hónapos élettartammal bérelhető babák közül a legnépszerűbb az orosz szőkeség, az Anastasia nevű lány, aki története szerint korábban síoktató volt. -írja a Bors.