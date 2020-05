Gyakran megesik, hogy a szülés után a nőknek nehéz visszanyerniük a régi formájukat, na de mi van akkor, ha az egykor izmos testű férfiból lesz mackós alkat, és a feleség bizony már nem kívánja az „aputestet"?

Az a 42 éves nő is így járt, akinek a férje jó pár kilót felszedett az évek során. A feleség szégyellte, hogy nem tudja elfogadni párja új külsejét, de egyszerűen már nem kívánta szexuálisan. Amikor összejöttek kisportolt testalkata volt a szerelmének, most viszont jelentős túlsúlytól szenved, és ennek a féktelen evés az oka. Hiába próbált finoman szólni neki, hogy figyeljen oda kicsit, hiszen neki is sikerült a szülés után szépen lefogynia, a férfi megígérte ugyan, de láthatóan nem tartotta be.

Az elhízása pedig kihat a szexuális életükre is, hiszen aktus közben izzad, szuszog, és nem bírja a tempót.

Mit tehet ilyenkor egy nő? A szexológus szerint keresni kell egy közös aktív programot, például, úszás, túrázás, biciklizés. De lehet akár közös konditerembe járás is. Fontos, hogy mindketten élvezzék a tevékenységet, és közben égjen a zsír.

Ezen kívül hasznos tipp, hogy fogyókúrás ételek kerüljenek minden nap az asztalra. Ez nem feltétlen jelenti azt, hogy salátával kell etetni a férfit, hiszen ettől valószínűleg nem lesz túl boldog. De sok alapanyagot ki lehet cserélni egészségesebbre, és rengeteg recept található az interneten tápláló, de kalóriaszegény étrendhez.