Évtizedekkel fiatalabbnak nézik az 51 éves Rebecca Daublert. A nő teste szinte tökéletes, noha két lánya is van. Sokszor a nővérüknek nézik őt. Rebecca elárulta, hogy csinálja!

Az 51 éves értékesítési igazgatóként dolgozó Rebecca testén nem fogott az idő. A nő mindig is odafigyelt magára, ám amikor 40 évesen elvált, úgy döntött, hogy még többet tesz a szépségéért.

Egészségesen étkezik, és heti ötször sportol, főleg súlyzós edzéseket végez.

Emellett azért egy kis botoxszal is rásegít a fiatalságára, és a cicijét is megműtette. Illetve hisz a pozitív gondolkodás erejében, és abban, hogy be kell fogadnunk szépségünket és szexuális vonzerőnket.

Az anyukát gyakran nézik huszonéves lányai nővérének, és sok fiatal férfitól kap bókokat, ám ismét megtalálta a szerelem az 54 éves Len személyében.