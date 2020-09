Dobó Ági szerint otthon nem kell kiöltöznie az embereknek, de igényesnek, ápoltnak és tisztának kell lenniük. Párja sem várja el, hogy szűk ruhákban legyen, hiszen ő pizsamában is kívánatosnak tartja az egykori szépségkirálynőt.

"Szerintem nem feltétlen kell csinosnak lennünk otthon, inkább ápoltnak érdemes lenni. Nem vagyok piperkőc nő, jóllehet a szépségkirálynőkről az emberekben olyan kép él, hogy biztosan otthon is tűsarkúban meg kisestélyiben flangálnak. Ezekre nem adok, amikor itthon vagyok" - mondta a Blikknek Ági, aki ugyanezt várja el párjától is.

"Egy nő fehér trikóban és melegítőalsóban is lehet ugyanolyan szexi és dögös otthon, mint máskor egy szép szűk ruhában például egy randin. A párom 10-11 év után is kívánatosnak talál pizsamában is" - mondta.