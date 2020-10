Demi Rosetól már megszokhattuk, hogy kivétel nélkül szexi fotókat posztol magáról a közösségi oldalára. Egy kis cici villantás itt, egy kerek fenék ott, és akkor még a hosszú combokról nem is beszéltünk. Az is előfordul, hogy elfelejt bugyit felvenni a bombázó.

Most azonban hatalmas melleit próbálta egy apró bikinibe belepréselni, ami valljuk be, komoly kihívást jelenthetett a modellnek. A képen egy-két kibuggyanó részletet látva, ez nem teljesen sikerült neki, de mi így is hálásak vagyunk az újabb szexi fotóért.